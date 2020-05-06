В Новосибирске водитель автобуса отправил в реанимацию мотоциклиста

Как рассказали в ГИБДД, около 21.05 водитель автобуса, который ехал со стороны улицы Маковского в сторону улицы Гурьевской, возле дома №12 начал перестраиваться в правую полосу. В этот момент он столкнулся с мотоциклом Honda, на котором ехал 31-летний водитель.