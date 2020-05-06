В Новосибирске водитель автобуса отправил в реанимацию мотоциклиста

В воскресенье, 3 мая, в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП. На улице Большевистской столкнулись автобус №170 и мотоцикл.
Как рассказали в ГИБДД, около 21.05 водитель автобуса, который ехал со стороны улицы Маковского в сторону улицы Гурьевской, возле дома №12 начал перестраиваться в правую полосу. В этот момент он столкнулся с мотоциклом Honda, на котором ехал 31-летний водитель.
Мотоциклист, ехавший в попутном направлении, после столкновения отлетел на забор ограждения, установленный вдоль проезжей части. Он получил травмы из-за которых пострадавшего пришлось отправить в реанимацию.