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В Новосибирске водитель автобуса отправил в реанимацию мотоциклиста

6 мая 2020, 16:44
Авария произошла вечером 3 мая в Октябрьском районе.

В воскресенье, 3 мая, в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП. На улице Большевистской столкнулись автобус №170 и мотоцикл.

Как рассказали в ГИБДД, около 21.05 водитель автобуса, который ехал со стороны улицы Маковского в сторону улицы Гурьевской, возле дома №12 начал перестраиваться в правую полосу. В этот момент он столкнулся с мотоциклом Honda, на котором ехал 31-летний водитель.

Мотоциклист, ехавший в попутном направлении, после столкновения отлетел на забор ограждения, установленный вдоль проезжей части. Он получил травмы из-за которых пострадавшего пришлось отправить в реанимацию.

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#Новости#Происшествия
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