63 новосибирские семьи получили деньги на строительство жилья на селе

В Новосибирской области начались выплаты сельским семьям на строительство жилья. Как утверждают чиновники, 63 семьи благодаря этому смогут возвести почти шесть тысяч квадратных метров собственного жилья.
Список участников программы «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» был утвержден в апреле региональным министерством сельского хозяйства. Часть средств, а это 59,2 миллиона рублей, уже направлена получателям. Всего семьи, состоящие в списке, получат в 2020 году 88,6 миллиона рублей из областного и федерального бюджетов.
Государственная программа Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» утверждена в декабре прошлого года. Кроме улучшения жилищных условий, она включает мероприятия по строительству автодорог, водопроводов, газопроводов, социальных объектов, благоустройству сельских населенных пунктов и повышению уровня благосостояния сельских жителей. Общий объем финансирования региональной программы в 2020 году составляет 1,5 миллиарда рублей.