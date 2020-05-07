63 новосибирские семьи получили деньги на строительство жилья на селе

Список участников программы «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» был утвержден в апреле региональным министерством сельского хозяйства. Часть средств, а это 59,2 миллиона рублей, уже направлена получателям. Всего семьи, состоящие в списке, получат в 2020 году 88,6 миллиона рублей из областного и федерального бюджетов.