Новосибирская «Бриллиантовая рука»: дилеры прятали наркотики в гипсе

В Новосибирске сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков рассказали о поимке двух торговцев опасными веществами. Их задержали при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» областной полиции у дома по улице Зорге в Кировском районе.
Подозреваемых двое – это 30-летний мужчина и 26-летняя женщина. Во время обыска у женщины нашли наркотическое средство массой 0,298 грамма. Как заявили в полиции, наркотик был приобретен с целью дальнейшего сбыта на территории Новосибирска.
Во время проверки территории возле Бердского шоссе сотрудники МВД нашли приготовленные к сбыту фрагменты камней из гипса, в которых были спрятаны 1,409 грамма наркотика. Еще шесть гипсовых камней с наркотическим веществом общей массой 1,806 грамма полицейские обнаружили на территории Октябрьского района. Всего из незаконного оборота изъято 3, 513 грамма наркотических средств.
Задержанным предъявлено обвинение по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Они помещены под стражу.