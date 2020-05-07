Новосибирская «Бриллиантовая рука»: дилеры прятали наркотики в гипсе

Во время проверки территории возле Бердского шоссе сотрудники МВД нашли приготовленные к сбыту фрагменты камней из гипса, в которых были спрятаны 1,409 грамма наркотика. Еще шесть гипсовых камней с наркотическим веществом общей массой 1,806 грамма полицейские обнаружили на территории Октябрьского района. Всего из незаконного оборота изъято 3, 513 грамма наркотических средств.