Сотрудники ГИБДД из-за коронавируса ужесточили контроль на дорогах

Сотрудники Госавтоинспекции НСО усилили контроль за нелицензированными перевозками людей в регионе. Совместно с Ространснадзором они проверяют машины на стационарных постах.
Таких кордонов в регионе организовано 6: в Ордынском, Черепановом, Тогучинском, Болотнинском, Колыванском и Татарском районах. Они выставлены для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Инспекторы проверяют у водителей документы и предупреждают пассажиров о действии в регионе режима самоизоляции. Они призывают новосибирцев ограничить перемещение на транспорте и больше времени проводить дома.