atas.info
ГлавноеВсе новости

Сотрудники ГИБДД из-за коронавируса ужесточили контроль на дорогах

7 мая 2020, 20:42
Инспекторы призывают новосибирцев ограничить перемещение на транспорте и больше времени проводить дома.

Сотрудники Госавтоинспекции НСО усилили контроль за нелицензированными перевозками людей в регионе. Совместно с Ространснадзором они проверяют машины на стационарных постах.

Таких кордонов в регионе организовано 6: в Ордынском, Черепановом, Тогучинском, Болотнинском, Колыванском и Татарском районах. Они выставлены для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Инспекторы проверяют у водителей документы и предупреждают пассажиров о действии в регионе режима самоизоляции. Они призывают новосибирцев ограничить перемещение на транспорте и больше времени проводить дома.

Материалы по теме
В центре Бердска произошла дорожная авария с участием автомобиля ГИБДДГИБДД усилила контроль за грузовыми автомобилями в НовосибирскеВ Новосибирске сотрудники ГИБДД пожаловались на переработки
#Новости#Транспорт
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52