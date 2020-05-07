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В Новосибирске вновь рухнул индекс самоизоляции

7 мая 2020, 16:50
Во многих городах Сибири он не превышает двух баллов.

Сегодня, 7 мая, в Новосибирске вновь рухнул индекс самоизоляции. По состоянию на 15.00 местного времени он, по оценке Яндекса, составлял 1,6 балла.

Схожая картина наблюдается во многих городах Сибири. Индекс самоизоляции днем не превышает и двух баллов.

Самый низкий показатель оказался у соседнего Барнаула. Как сообщают наши читатели, здесь самоизоляцию соблюдает очень мало людей. В редакцию «Atas.info» прислали снимки, сделанные в типичном дворе города.

- Сегодня пасмурно, дождь моросит, поэтому людей на улице еще мало. При хорошей погоде – не протолкнуться, - рассказывает жительница Барнаула по имени Ольга.

Также низкие показатели самоизоляции зафиксированы во многих крупных городах. Среди них Красноярск, Иркутск и другие столицы регионов.

Напомним, российские власти не раз заявляли, что снятие режима самоизоляции напрямую зависит от того, как граждане его соблюдают. Если в следствие нарушений эпидемиологическая обстановка ухудшится, то возможны и ужесточения существующих ограничений.

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