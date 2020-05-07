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В Татарске перед Днем Победы на крыше больницы установили германские флаги

7 мая 2020, 17:16
Руководство медицинского учреждения винит во всем сотрудников коммерческой фирмы, изготовившей триколоры.

Мы уже сообщали о скандале, который разворачивается в Новосибирской области. В городе Татарск на крыше местной больницы накануне Дня Победы появились флаги германского княжества, существовавшего в XII-XX веках. Его цвета совпадают с российскими, но расположены в другом порядке.

Появление «неправильных» флагов вызвало возмущение среди жителей Новосибирской области. Они обвинили власти в некомпетентности и безграмотности, посчитав произошедшее позором.

Инцидент прокомментировали в Татарской ЦРБ. Как сообщают «Вести», главврач больницы признал, что ошибка была допущена. Но предпочел переложить ее на других.

- По причине человеческого фактора были изготовлены не совсем правильные флаги. Вчера вывесили, они висели недолго, их убрали практически сразу. Сегодня они заменены уже на новые, – рассказал Евгений Пендюк.

По словам руководителя медучреждения, флаги были сделаны местной компанией, работники которой и допустили ошибку. И только после того, как полотна появились на здании, не неправильно расположение цветов обратили внимание сотрудники больницы. Почему флаги не проверили при поступлении, не уточняется.

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#Новости#Происшествия
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