В Татарске перед Днем Победы на крыше больницы установили германские флаги

Мы уже сообщали о скандале, который разворачивается в Новосибирской области. В городе Татарск на крыше местной больницы накануне Дня Победы появились флаги германского княжества, существовавшего в XII-XX веках. Его цвета совпадают с российскими, но расположены в другом порядке.
Появление «неправильных» флагов вызвало возмущение среди жителей Новосибирской области. Они обвинили власти в некомпетентности и безграмотности, посчитав произошедшее позором.
Инцидент прокомментировали в Татарской ЦРБ. Как сообщают «Вести», главврач больницы признал, что ошибка была допущена. Но предпочел переложить ее на других.
- По причине человеческого фактора были изготовлены не совсем правильные флаги. Вчера вывесили, они висели недолго, их убрали практически сразу. Сегодня они заменены уже на новые, – рассказал Евгений Пендюк.
По словам руководителя медучреждения, флаги были сделаны местной компанией, работники которой и допустили ошибку. И только после того, как полотна появились на здании, не неправильно расположение цветов обратили внимание сотрудники больницы. Почему флаги не проверили при поступлении, не уточняется.