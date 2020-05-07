В Татарске перед Днем Победы на крыше больницы установили германские флаги

По словам руководителя медучреждения, флаги были сделаны местной компанией, работники которой и допустили ошибку. И только после того, как полотна появились на здании, не неправильно расположение цветов обратили внимание сотрудники больницы. Почему флаги не проверили при поступлении, не уточняется.