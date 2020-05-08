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Глава Краснозёрского района ушёл в отставку

8 мая 2020, 20:45
Исполняющей обязанности руководителя назначена Оксана Семенова.

Сегодня, 8 мая, глава Краснозерского района Новосибирской области покинул свою должность. О досрочном сложении полномочий Александром Баевым сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Причиной для ухода с поста названо назначение Баева на должность федеральной службы. До этого он возглавлял район с 2010 года.

Исполняющей обязанности главы Краснозерского района назначена Оксана Семенова. До сих пор она была заместителем главы администрации района Новосибирской области.

Чиновница работает в администрации с 2002 года, с 2007 года - на руководящих должностях, с 2009 года – была председателем территориальной избирательной комиссии Краснозерского района. В прошлом году ее наградили почетным знаком Новосибирской области «За безупречную службу».

После того, как будет сформирован новый состав Совета депутатов Краснозерского района, объявят конкурс на замещение должности главы. До тех пор кресло будет занимать Оксана Семенова.

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