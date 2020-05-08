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Новосибирская полиция объявила о розыске грабителей

8 мая 2020, 16:57
Они напали на женщину, сорвали с нее золотые серьги и отобрали деньги.

Сегодня, 7 мая, новосибирская полиция обратилась ко всем жителям области с просьбой помочь в розыске грабителей. 26 апреля около 16.00 у гаражей возле дома 17/1 по улице Лежена двое неизвестных сорвали с прохожей золотые серьги и отобрали 800 рублей.

Нападавшие скрылись, а потерпевшая обратилась в полицию. Она описала приметы одного из грабителей.

Мужчине на вид 23-25 лет. Он спортивного телосложения, рост около 185 см, лицо с выступающими скулами, волосы короткие, темно-русые. Нападавший был одет в куртку и штаны темного цвета. На ногах у мужчины были белые кроссовки.

Всех, кто что-то знает о разыскиваемом, просят позвонить по телефонам: 232-15-01, 232-14-16, 232-14-14. Конфиденциальность гарантируется.

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#Новости#Происшествия
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