Новосибирская полиция объявила о розыске грабителей

Мужчине на вид 23-25 лет. Он спортивного телосложения, рост около 185 см, лицо с выступающими скулами, волосы короткие, темно-русые. Нападавший был одет в куртку и штаны темного цвета. На ногах у мужчины были белые кроссовки.