Стали известны результаты тестов на коронавирус сотрудников бердского «Тиона»

Как нам стало известно, в четверг, 7 мая появились результаты тестирования на коронавирусную инфекцию сотрудников производства компании «Тион» в Бердске. Анализы по предписанию Роспотребнадзора сдавали все 124 сотрудника. Все тесты показали отрицательный результат.
Как мы уже писали, с 8 мая производство вернулось к работе в штатном режиме. Об этом сообщила PR-директор компании Анастасия Гетьман.
Напомним, 4 мая у двоих сотрудников был подтвержден коронавирус. После этого прошла дезинфекция помещений. Контактировавшие с заболевшими были отстранены от работы. «Однако компания приняла решение отложить запуск и вывести на работу только сотрудников, имеющих отрицательные результаты тестов на коронавирусную инфекцию», – рассказала Анастасия Гетьман.
На предприятии выпускается медтехника: системы обеззараживания воздуха, которые в том числе устанавливаются в лабораториях и больницах, оборудуемых для приёма пациентов с COVID-19. Сейчас на производстве действуют усиленные меры инфекционной безопасности. Чтобы уменьшить число контактов, смены и перерывы в разных цехах начинаются в разное время. Офисные сотрудники в Москве и Новосибирске работают удалённо.