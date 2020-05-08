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Стали известны результаты тестов на коронавирус сотрудников бердского «Тиона»

8 мая 2020, 13:47
Все тесты показали отрицательный результат.

Как нам стало известно, в четверг, 7 мая появились результаты тестирования на коронавирусную инфекцию сотрудников производства компании «Тион» в Бердске. Анализы по предписанию Роспотребнадзора сдавали все 124 сотрудника. Все тесты показали отрицательный результат.

Как мы уже писали, с 8 мая производство вернулось к работе в штатном режиме. Об этом сообщила PR-директор компании Анастасия Гетьман.

Напомним, 4 мая у двоих сотрудников был подтвержден коронавирус. После этого прошла дезинфекция помещений. Контактировавшие с заболевшими были отстранены от работы. «Однако компания приняла решение отложить запуск и вывести на работу только сотрудников, имеющих отрицательные результаты тестов на коронавирусную инфекцию», – рассказала Анастасия Гетьман.

На предприятии выпускается медтехника: системы обеззараживания воздуха, которые в том числе устанавливаются в лабораториях и больницах, оборудуемых для приёма пациентов с COVID-19. Сейчас на производстве действуют усиленные меры инфекционной безопасности. Чтобы уменьшить число контактов, смены и перерывы в разных цехах начинаются в разное время. Офисные сотрудники в Москве и Новосибирске работают удалённо.

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