Стали известны результаты тестов на коронавирус сотрудников бердского «Тиона»

На предприятии выпускается медтехника: системы обеззараживания воздуха, которые в том числе устанавливаются в лабораториях и больницах, оборудуемых для приёма пациентов с COVID-19. Сейчас на производстве действуют усиленные меры инфекционной безопасности. Чтобы уменьшить число контактов, смены и перерывы в разных цехах начинаются в разное время. Офисные сотрудники в Москве и Новосибирске работают удалённо.