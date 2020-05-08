В Бердске за нарушение карантина наказана кофейня «Крендель»

Правоохранительные органы, профильные министерства и Роспотребнадзор продолжает работу по контролю за соблюдением предприятиями действующих в регионе ограничительных мер в период распространения коронавируса. Так 7 мая в Бердске обнаружены нарушения в кофейне-кондитерской «Крендель».
Там отсутствовали дезинфицирующие средства для уборки помещений, антисептик для рук, запас масок и одноразовых перчаток на смену, а также журнал уборок помещений. За это нарушение предусмотрен штраф до 20 тысяч рублей, а также приостановление работы «Кренделя» на три месяца.
Всего в регионе за время эпидемии коронавируса направлено в суд уже 59 административных протоколов. 38 из них же рассмотрены, они принесли в бюджет свыше 1,3 млн рублей. Вынесено уже 12 решений о приостановлении деятельности.