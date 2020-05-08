В Бердске за нарушение карантина наказана кофейня «Крендель»

Там отсутствовали дезинфицирующие средства для уборки помещений, антисептик для рук, запас масок и одноразовых перчаток на смену, а также журнал уборок помещений. За это нарушение предусмотрен штраф до 20 тысяч рублей, а также приостановление работы «Кренделя» на три месяца.