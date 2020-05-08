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В Бердске за нарушение карантина наказана кофейня «Крендель»

8 мая 2020, 15:39
Всего в регионе за время эпидемии коронавируса направлено в суд уже 59 административных протоколов.

Правоохранительные органы, профильные министерства и Роспотребнадзор продолжает работу по контролю за соблюдением предприятиями действующих в регионе ограничительных мер в период распространения коронавируса. Так 7 мая в Бердске обнаружены нарушения в кофейне-кондитерской «Крендель».

Там отсутствовали дезинфицирующие средства для уборки помещений, антисептик для рук, запас масок и одноразовых перчаток на смену, а также журнал уборок помещений. За это нарушение предусмотрен штраф до 20 тысяч рублей, а также приостановление работы «Кренделя» на три месяца.

Всего в регионе за время эпидемии коронавируса направлено в суд уже 59 административных протоколов. 38 из них же рассмотрены, они принесли в бюджет свыше 1,3 млн рублей. Вынесено уже 12 решений о приостановлении деятельности.

Общая сумма штрафов на физических и юридических лиц уже составила 3 млн рублей.

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