В Новосибирске откроют шестиполосный участок 2-й Станционной улицы

Отметим, что по проекту планируется реконструировать 2600 метров дороги - от дома № 29 на ул. 2-й Станционной до Колыванского кольца. На данный момент подрядчик ведет работы на 500-метровом отрезке дороги - от дома № 367/1 до дома 582/1 на ул. Большой. Улица была расширена до шести полос, вскоре будет уложен асфальт, нанесут разметку, появятся светофоры, ограждения и дорожные знаки. Реконструкция проводится в ночное время, и помех для транспорта не создается.