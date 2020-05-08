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В Новосибирске откроют шестиполосный участок 2-й Станционной улицы

8 мая 2020, 15:04
Мэр проконтролировал ход работ.

Первый этап реконструкции улицы 2-й Станционной в Новосибирске завершат в сентябре. В мае будут искать подрядчика на выполнение последующих этапов.

Отметим, что по проекту планируется реконструировать 2600 метров дороги - от дома № 29 на ул. 2-й Станционной до Колыванского кольца. На данный момент подрядчик ведет работы на 500-метровом отрезке дороги - от дома № 367/1 до дома 582/1 на ул. Большой. Улица была расширена до шести полос, вскоре будет уложен асфальт, нанесут разметку, появятся светофоры, ограждения и дорожные знаки. Реконструкция проводится в ночное время, и помех для транспорта не создается.

На объекте побывал мэр города Анатолий Локоть. Он отметил, что в работе были свои сложности, ведь местность болотистая. Первый этап завершится до конца лета, конкурс на поиск подрядчика на выполнение работ второго и третьего этапа назначен на вторую половину мая.

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