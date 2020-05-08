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В Новосибирске собака помогла задержать опасного грабителя

8 мая 2020, 18:40
Полицейские смогли задержать уголовника, напавшего на женщину в Дзержинском районе.

В среду, 6 мая, в Дзержинском районе Новосибирска произошло ограбление. У одного из домов на Гусинобродском шоссе неизвестный мужчина силой отобрал у 40-летней женщины сумку, в которой находились деньги, банковские карты, паспорт и наушники.

Помощь в поиске преступника полиции оказала служебная собака. С ее помощью подозреваемый был задержан. Им оказался 44-летний местный житель, который уже был судим за за грабеж и разбой. Пустая сумка потерпевшей была найдена в мусорном баке недалеко от места преступления. У задержанного были найдены украденные наушники.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В настоящее время полицейские проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.

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