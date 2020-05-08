В Новосибирске собака помогла задержать опасного грабителя

Помощь в поиске преступника полиции оказала служебная собака. С ее помощью подозреваемый был задержан. Им оказался 44-летний местный житель, который уже был судим за за грабеж и разбой. Пустая сумка потерпевшей была найдена в мусорном баке недалеко от места преступления. У задержанного были найдены украденные наушники.