В Новосибирске в сквере Победы установили артиллерийскую пушку

Мемориалы и памятники обновляют в Новосибирске к 75-летию Победы в ВОВ. В микрорайоне Родники в сквере Победы специально к празднику установили артиллерийскую пушку ЗИС-3.
В юбилейные годы здесь появился макет знаменитой «Катюши» и быстрый танк БТ-7. В 2020 году к 9 Мая их покрасили. Дивизионную пушку еще монтируют, его необходимо закрепить на площадке.
Депутат Заксобрания Новосибирской области Иван Сидоренко рассказал, что в сквере появится дополнение к существующей экспозиции. Так, здесь планируется поставить стены, на которые занесут самые громкие вехи Второй мировой войны.
Депутат заверил, что несмотря на самоизоляцию, внимание будет уделено каждому ветерану.