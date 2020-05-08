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В Новосибирске в сквере Победы установили артиллерийскую пушку

8 мая 2020, 10:47
Массовые мероприятия к 9 Мая отменили

Мемориалы и памятники обновляют в Новосибирске к 75-летию Победы в ВОВ. В микрорайоне Родники в сквере Победы специально к празднику установили артиллерийскую пушку ЗИС-3.

В юбилейные годы здесь появился макет знаменитой «Катюши» и быстрый танк БТ-7. В 2020 году к 9 Мая их покрасили. Дивизионную пушку еще монтируют, его необходимо закрепить на площадке.

Депутат Заксобрания Новосибирской области Иван Сидоренко рассказал, что в сквере появится дополнение к существующей экспозиции. Так, здесь планируется поставить стены, на которые занесут самые громкие вехи Второй мировой войны.

Депутат заверил, что несмотря на самоизоляцию, внимание будет уделено каждому ветерану.

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