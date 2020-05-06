Над Новосибирском 9 мая пролетит легендарный МИГ-3

Как утверждают в Региональном отделении движения «Бессмертный полк России», во время войны на этой машине летал лейтенант Крапивко, служивший в 28-м истребительном полку 6-го истребительного корпуса ПВО Москвы. В октябре 1941 года он был сбит в бою районе Осташково Тверской области. Самолет упал в болото, а летчик выпрыгнул с парашютом.