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Над Новосибирском 9 мая пролетит легендарный МИГ-3

6 мая 2020, 21:47
Знаменитый истребитель примет участие и в репетициях парада 7 и 8 мая.

Мы уже сообщали о том, что в Новосибирске прошла первая репетиция воздушного парада. У многих горожан, которые оказались не готовы к такому, шум авиации вызвал беспокойство.

Сегодня, 6 мая, стало известно, что в параде примет участие самолет МИГ-3. Он пролетит над Красным проспектом со стороны Речного вокзала в направлении аэропорта «Новосибирск-Северный».

Легендарный истребитель военных лет пройдет на минимальной высоте в 200 метров. При этом будут соблюдены все нормы безопасности для полетов над населенными пунктами.

Самолет примет участие и в репетициях парада. Они намечены на 7 и 8 мая.

Как утверждают в Региональном отделении движения «Бессмертный полк России», во время войны на этой машине летал лейтенант Крапивко, служивший в 28-м истребительном полку 6-го истребительного корпуса ПВО Москвы. В октябре 1941 года он был сбит в бою районе Осташково Тверской области. Самолет упал в болото, а летчик выпрыгнул с парашютом.

Спустя 60 лет МиГ-3 Крапивко был обнаружен. Реставраторы дали ему вторую жизнь и вернули в строй.

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