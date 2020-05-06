В Новосибирске прошла первая репетиция воздушного парада

В пресс-службе ЦВО сказали, что бояться не стоит. Это был первый ознакомительный вылет перед генеральной репетицией воздушного парада, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Генеральная репетиция пройдет 7 мая в 12.00 в центре города.