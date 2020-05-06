В Новосибирске прошла первая репетиция воздушного парада

В Новосибирске в полдень над оперным театром пролетели военные вертолеты и истребители. Техника вызвала испуг некоторых горожан. В небе над городом замечены 4 транспортно-штурмовых вертолета Ми-8 АМТШ-В, 4 ударных вертолета Ми-24 и истребитель-перехватчик МиГ-31.
В пресс-службе ЦВО сказали, что бояться не стоит. Это был первый ознакомительный вылет перед генеральной репетицией воздушного парада, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Генеральная репетиция пройдет 7 мая в 12.00 в центре города.