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В Новосибирске прошла первая репетиция воздушного парада

6 мая 2020, 13:08
Техника вызвала испуг некоторых горожан.

В Новосибирске в полдень над оперным театром пролетели военные вертолеты и истребители. Техника вызвала испуг некоторых горожан. В небе над городом замечены 4 транспортно-штурмовых вертолета Ми-8 АМТШ-В, 4 ударных вертолета Ми-24 и истребитель-перехватчик МиГ-31.

В пресс-службе ЦВО сказали, что бояться не стоит. Это был первый ознакомительный вылет перед генеральной репетицией воздушного парада, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Генеральная репетиция пройдет 7 мая в 12.00 в центре города.

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