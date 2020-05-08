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В Новосибирской области массово проверяют грузоперевозчиков из-за коронавируса

8 мая 2020, 15:40
Двум компаниях грозит штраф за нарушение карантина

138 транспортных компаний в Новосибирской области проверили на соблюдение мер безопасности в период пандемии коронавируса. По итогам рейдов, составлено три административных протокола.

В мероприятиях задействованы сотрудники минтранса, минпромторга, Роспотребнадзора и полиция. Сотрудников проверяют на соблюдение мер безопасности при приеме груза и работе с прибывающими в регион водителями. Так, грузоперевозчики обязаны проверять температуру шофера, информировать об ограничительных мерах и выдавать индивидуальные средства защиты. За невыполнение правил поведения при ЧС или ее угрозе было составлено три протокола, два из которых передали в суд.

Рейды проводятся каждый день, в праздники и выходные дни.

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#Новости#Транспорт
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