В Новосибирской области режим самоизоляции будет продлен

Режим самоизоляции в Новосибирске продлевают из-за роста заболеваемости коронавирусом в Сибири. Это решение было озвучено полпредом президента в СФО Сергеем Меняйло 8 мая на пресс-конференции ТАСС.
Пик заболеваемости в сибирских регионах еще не наступил, поэтому после 11 мая так же будут действовать ограничительные меры, в том числе масочный режим. Но поскольку эпидобстановка в регионах разная, все должно решаться индивидуально.
На послабления могут рассчитывать только производственные предприятия.