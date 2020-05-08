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В Новосибирской области режим самоизоляции будет продлен

8 мая 2020, 12:54
За последние сутки в регионе выявили 73 новых случая коронавируса

Режим самоизоляции в Новосибирске продлевают из-за роста заболеваемости коронавирусом в Сибири. Это решение было озвучено полпредом президента в СФО Сергеем Меняйло 8 мая на пресс-конференции ТАСС.

Пик заболеваемости в сибирских регионах еще не наступил, поэтому после 11 мая так же будут действовать ограничительные меры, в том числе масочный режим. Но поскольку эпидобстановка в регионах разная, все должно решаться индивидуально.

На послабления могут рассчитывать только производственные предприятия.

Напомним, в области выявили на 8 мая уже 949 случаев заражения COVID-19.

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