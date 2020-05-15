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Posted 15 мая 2020, 05:50

Published 15 мая 2020, 05:50

Modified 25 декабря, 15:31

Updated 25 декабря, 15:31

В Новосибирске протестируют новое средство от городской пыли

15 мая 2020, 05:50
Градоначальник дал разрешение протестировать раствор на улицах Новосибирска.

Об испытаниях рассказал мэр Анатолий Локоть.

Инновационную разработку представила компания «И.С.Лаборатория». Продукт хорошо себя зарекомендовал при обработке вагонов под уголь, тогда-то и было решено использовать смесь при обработке дорог.

Продукт проверят на безопасность как для горожан, так и машин. В городе также протестируют дезинфицирующие средства, которые производит данная компания. Их планируют использовать для обработки парков и скверов.

Экологичность и безопасность продукта предприятию еще предстоит подтвердить лабораторными экспертизами.

#Город
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