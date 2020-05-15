В Новосибирске протестируют новое средство от городской пыли

Posted 15 мая 2020, 05:50
Published 15 мая 2020, 05:50
Modified 25 декабря, 15:31
Updated 25 декабря, 15:31
Об испытаниях рассказал мэр Анатолий Локоть.
Инновационную разработку представила компания «И.С.Лаборатория». Продукт хорошо себя зарекомендовал при обработке вагонов под уголь, тогда-то и было решено использовать смесь при обработке дорог.
Продукт проверят на безопасность как для горожан, так и машин. В городе также протестируют дезинфицирующие средства, которые производит данная компания. Их планируют использовать для обработки парков и скверов.
Экологичность и безопасность продукта предприятию еще предстоит подтвердить лабораторными экспертизами.