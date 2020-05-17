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Posted 17 мая 2020, 12:25

Published 17 мая 2020, 12:25

Modified 25 декабря, 15:32

Updated 25 декабря, 15:32

В Новосибирске назвали места для самой крутой летней фотосессии

17 мая 2020, 12:25
Ожидается, что к этому времени режим самоизоляции уже будет снят.

Сообщество в соцсетях «Типичный Новосибирск» собрало топ самых красивых и популярных мест Новосибирска, где можно провести летнюю фотосессию. Ожидается, что к этому времени режим самоизоляции уже будет снят и молодежь города вернется к обычной жизни.

Пляж «Бумеранг»

Спасательная вышка на пляже «Бумеранг» - одно из любимых сооружений новосибирских фотографов и просто любителей красивых оригинальных фотографий. Сооружение действительно несколько необычно для нашего города, так что успех фотосессии здесь почти гарантирован.

Маяк

Живописное место с красивым пляжем, лесом и настоящим маяком находится недалеко от Академгородка. Здесь можно устроить пикник с друзьями или романтическое свидание - все, что душе угодно. И, конечно, провести фотосессию, например, в стиле ретро.

Стена с плющом в саду Кирова

Речь идет о стене общественного туалета в саду Кирова - уж очень она красива и в чем-то необычна, особенно с учетом назначения сооружения. Стена летом увита зеленью, представляя собой естественную рамку для фотографий.

Жилой комплекс «Арка»

Интересный архитектурный ход с колоннами нашёлся в жилом комплексе «Арка» на улице Шевченко. Заставьте геометрию жилого комплекса работать на вас, ведь лаконичные геометрические формы — находка для фотографа. Кстати, особенно крутые фотографии здесь получаются перед закатом, когда солнечные лучи, проходя между колоннами, создают довольно интересный эффект.

Плотина ГЭС

С плотины ГЭС — точнее, с бетонного откоса на подъезде к станции со стороны Академгородка — открывается один из самых красивых видов на Обское водохранилище — во всю его длину. Отсюда оно выглядит настоящим морем. Здесь красиво всегда — и каждый раз по-разному, в зависимости от погоды и времени суток.

Новосибирский речной порт (Пристанский переулок, 5)

Если идти по Пристанскому переулку к реке, попадаете прямиком в Речной порт - идеальное место для фотосессий в постапокалиптическом стиле. Горы угля, старые и очень высокие портовые краны и прочие индустриальные красоты. Будьте осторожны — техника действующая.

Заброшенный санаторий Речкуновский

Самая живописная и известная «заброшка» Новосибирска — руины санатория Речкуновский, расположенные недалеко от Бердска. Пара полуразрушенных сталинских зданий с колоннами и балюстрадами (внутри одного уже вырос настоящий лес под провалившейся крышей). Напоминающая Припять пустая 5-этажка. Заброшенный кинотеатр. И так далее. Место по-настоящему интересное, в нем можно провести не один час. Все здания в аварийном состоянии — будьте предельно осторожны! Попасть в заброшенный санаторий проще всего с территории курорт-отеля Сосновка (там даже забора нет).

«Чернобыль» в Академгородке

Заброшенное недостроенное промышленное здание в Академгородке в двух шагах от проспекта Лаврентьева. Местные жители прозвали его Чернобылем. Днём лучи солнца красиво падают через окна в крыше и создают необычный эффект для фотографий. Не забывайте, что заброшенные здания — опасное место.

Лофт «Трава», арт-пространство (Фрунзе, 19)

Лофт «Трава» обитает в сильно обветшавшем здании бывшей шоколадной фабрики. Сейчас фабрика обжита разными творческими людьми и покрыта граффити. Здесь можно сделать атмосферные фотографии. При этом, в отличие от необитаемых «заброшек» гулять по закоулкам «Травы» легально и безопасно.

#Город
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