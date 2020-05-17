В Новосибирске назвали места для самой крутой летней фотосессии

Самая живописная и известная «заброшка» Новосибирска — руины санатория Речкуновский, расположенные недалеко от Бердска. Пара полуразрушенных сталинских зданий с колоннами и балюстрадами (внутри одного уже вырос настоящий лес под провалившейся крышей). Напоминающая Припять пустая 5-этажка. Заброшенный кинотеатр. И так далее. Место по-настоящему интересное, в нем можно провести не один час. Все здания в аварийном состоянии — будьте предельно осторожны! Попасть в заброшенный санаторий проще всего с территории курорт-отеля Сосновка (там даже забора нет).