Рынки Новосибирска смогут вновь открыться

Posted 22 мая 2020, 04:47
Published 22 мая 2020, 04:47
Modified 21 января, 13:25
Updated 21 января, 13:25
Новосибирские рынки получат право на торговлю в условиях пандемии только при соблюдении всех санитарных норм. Пока разрешение получили только районные торговые площадки.
21 мая замгубернатора Сергей Семка 21 мая встретился с представителями инициативной группы городских рынков. На совещании обсудили проверки, которые прошли с 13 по 20 мая на новосибирских рынках. Власти потребовали от торговцев выполнения всех требований Роспотребнадзора. Предприниматели в свою очередь заявили о готовности эти меры соблюдать и обеспечить безопасность покупателей.
Решение пока не принято на уровне региональных нормативно-правовых актов. Напомним, что градоначальник ранее заявлял о желании открыть рынки.