Рынки Новосибирска смогут вновь открыться

21 мая замгубернатора Сергей Семка 21 мая встретился с представителями инициативной группы городских рынков. На совещании обсудили проверки, которые прошли с 13 по 20 мая на новосибирских рынках. Власти потребовали от торговцев выполнения всех требований Роспотребнадзора. Предприниматели в свою очередь заявили о готовности эти меры соблюдать и обеспечить безопасность покупателей.