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Posted 22 мая 2020, 04:47

Published 22 мая 2020, 04:47

Modified 21 января, 13:25

Updated 21 января, 13:25

Рынки Новосибирска смогут вновь открыться

22 мая 2020, 04:47
В области закрытыми остаются только рынки Новосибирска

Новосибирские рынки получат право на торговлю в условиях пандемии только при соблюдении всех санитарных норм. Пока разрешение получили только районные торговые площадки.

21 мая замгубернатора Сергей Семка 21 мая встретился с представителями инициативной группы городских рынков. На совещании обсудили проверки, которые прошли с 13 по 20 мая на новосибирских рынках. Власти потребовали от торговцев выполнения всех требований Роспотребнадзора. Предприниматели в свою очередь заявили о готовности эти меры соблюдать и обеспечить безопасность покупателей.

Решение пока не принято на уровне региональных нормативно-правовых актов. Напомним, что градоначальник ранее заявлял о желании открыть рынки.

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