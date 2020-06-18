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Posted 18 июня 2020, 05:57

Published 18 июня 2020, 05:57

Modified 25 декабря, 15:32

Updated 25 декабря, 15:32

Губернатор назвал новую дату открытия летних кафе в Новосибирске

18 июня 2020, 05:57
Решение принято, но все зависит от эпидобстановки

Дату открытия летних кафе и магазинов площадью менее 800 кв.м. в Новосибирске утвердят до конца недели.

Губернатор Новосибирской области ранее заявлял о возможном открытии и что все будет зависеть о того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

В эфире «Вести LIVE» Травников уточнил, что пакет новых послаблений режима самоизоляции правительство примет 22 или 23 июня. В этот раз меры будут касаться летних кафе и торговых точек. Уже на следующей неделе окончательное решение по датам будет принято.

#Город
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