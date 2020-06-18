Губернатор назвал новую дату открытия летних кафе в Новосибирске

В эфире «Вести LIVE» Травников уточнил, что пакет новых послаблений режима самоизоляции правительство примет 22 или 23 июня. В этот раз меры будут касаться летних кафе и торговых точек. Уже на следующей неделе окончательное решение по датам будет принято.