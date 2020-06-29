Новосибирский суд оставил живодера за решеткой

24 апреля 2019 года Корсуков взял через интернет в «добрые руки» черную собаку по кличке Шанти. Затем в своей квартире мужчина мучал животное, а затем удушил при помощи поводка. Мягкость приговора была обусловлена смягчающими обстоятельствами, имеющимися у живодера. Однако и такой приговор Корсуков попытался оспорить.