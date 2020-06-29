Новосибирский суд оставил живодера за решеткой

27 февраля Кировский районный суд Новосибирска приговорил 46-летнего Сергей Корсукова к 3 годам и 15 дням колонии-поселения за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее гибель, совершенное с применением садистских методов. Также суд запретил ему управлять транспортными средствами 1 год 9 месяцев 21 день.
24 апреля 2019 года Корсуков взял через интернет в «добрые руки» черную собаку по кличке Шанти. Затем в своей квартире мужчина мучал животное, а затем удушил при помощи поводка. Мягкость приговора была обусловлена смягчающими обстоятельствами, имеющимися у живодера. Однако и такой приговор Корсуков попытался оспорить.
Апелляция была рассмотрена, но суд следующей инстанции оставил приговор без изменений. 26 июня 2020 года он вступил в законную силу.