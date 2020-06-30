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Новосибирск 1 июля присоединится ко всероссийской акции «Благодаря моей семье»

30 июня 2020, 17:36
Она завершится через неделю выходом на улицы города «Семейных автобусов»

Жители Новосибирска с 1 июля могут присоединиться к флешмобу в социальных сетях. В аккаунтах знаменитостей и блогеров, среди которых – солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и его супруга Регина Бурд, появятся призывы ко всем делиться семейными фотографиями и рассказывать в постах о вещах, которым они научились, благодаря семье.

8 июля в прямом эфире соцсети «ВКонтакте» телеведущий Оскар Кучера объявит победителей флешмоба. Они получат ценные призы, в которые входят отдых в загородном отеле и курсы английского языка для всей семьи.

В тот же день в в Новосибирске на маршрут выйдут «Семейные автобусы». Они будут оформлены семейными фотографиями и высказываниями о том, какие эмоции дарят дети и почему большая семья — это счастье.

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