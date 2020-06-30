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Новосибирская область получила новые реанимобили

30 июня 2020, 17:49
Для города и области закуплены 19 новых машин Скорой помощи.

Сегодня, 30 июня, в правительстве Новосибирской области сообщили о получении регионом 19 новых машин Скорой помощи. Они очень пригодятся в условиях борьбы с пандемией коронавируса.

Реанимобили класса «C» получит сам Новосибирск и райцентры. В этом году ожидается еще одна поставка машин, в том числе по национальному проекту.

Новая техника приобретена на деньги из федерального бюджета. Эти средства были выделены как раз на борьбу с коронавирусом.

Новые машины отправятся в районные больницы Искитимского, Тогучинского, Татарского, Ордынского, Доволенского, Карасукского, Черепановского, Болотнинского и Куйбышевского районов. Получать реанимобили больницы Бердска и Новосибирска.

Все машины снабжены аппаратом искусственной вентиляции легких. У них есть и стандартное оборудование в виде дефибриллятора, пульсоксиметра.

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