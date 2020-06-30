Новосибирская область получила новые реанимобили

Сегодня, 30 июня, в правительстве Новосибирской области сообщили о получении регионом 19 новых машин Скорой помощи. Они очень пригодятся в условиях борьбы с пандемией коронавируса.
Реанимобили класса «C» получит сам Новосибирск и райцентры. В этом году ожидается еще одна поставка машин, в том числе по национальному проекту.
Новая техника приобретена на деньги из федерального бюджета. Эти средства были выделены как раз на борьбу с коронавирусом.
Новые машины отправятся в районные больницы Искитимского, Тогучинского, Татарского, Ордынского, Доволенского, Карасукского, Черепановского, Болотнинского и Куйбышевского районов. Получать реанимобили больницы Бердска и Новосибирска.
Все машины снабжены аппаратом искусственной вентиляции легких. У них есть и стандартное оборудование в виде дефибриллятора, пульсоксиметра.