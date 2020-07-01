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В Новосибирске уличный грабитель срывал с женщин золотые цепочки

1 июля 2020, 15:07
Полиция задержала подозреваемого и проверяет его на причастность к другим преступлениям.

В Новосибирске полицейские задержали подозреваемого в грабеже. По версии следователей, 31-летний житель Калининского района в мае совершал на улицах города нападения на женщин и срывал с них золотые цепочки.

На данный момент полиция заявляет, что фигурант причастен к трем грабежам. Похищенные украшения он продавал случайным прохожим. Общая сумма ущерба потерпевшим составила более 45 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные по статье «Грабеж». В отношении подозреваемого, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление иных эпизодов преступной деятельности задержанного. Всех, кто пострадал от его действий, просят позвонить по телефонам: 232-81-79, 232-81-89.

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