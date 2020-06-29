В Новосибирске грабитель похитил из салона мобильник за 17 тысяч рублей

В День России, 12 июня, в Ленинском районе Новосибирска было совершено наглое ограбление. Неизвестный вошел в салон сотовой связи на улице Карла Маркса и открыто похитил сотовый телефон за 17 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний житель Ленинского района, ранее судимый за схожее преступление.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.