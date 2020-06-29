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В Новосибирске грабитель похитил из салона мобильник за 17 тысяч рублей

29 июня 2020, 17:04
Преступление было совершено в День России.

В День России, 12 июня, в Ленинском районе Новосибирска было совершено наглое ограбление. Неизвестный вошел в салон сотовой связи на улице Карла Маркса и открыто похитил сотовый телефон за 17 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний житель Ленинского района, ранее судимый за схожее преступление.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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