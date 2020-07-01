В Новосибирской области открылись все избирательные участки

1 июля открылись избирательные участки в Новосибирской области, где пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ.
В этот день не будет действовать голосование на придомовых территориях, но по-прежнему можно проголосовать на дому, для этого необходимо подать заявление.
По словам председателя новосибирского облизбиркома Ольги Благо, голосование по поправкам в Конституцию – «важнейшее событие в жизни страны», поэтому она призывает всех выразить свое мнение. Она также отметила, что организаторы сделали все, чтобы было удобно и безопасно голосовать.