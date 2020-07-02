На Ямале единороссы предлагают доработать определение «дистанционная работа»

Те, кто трудится удаленно, должны получать деньги за использование собственной техники, Интернета и сотовой связи, считают ямальские единороссы. Они же предлагают внести в поправку понятие «страховой случай» при условии деятельности удаленно, а общение с руководством по рабочим моментам в свободное время приравнять к сверхурочной деятельности.