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На Ямале единороссы предлагают доработать определение «дистанционная работа»

2 июля 2020, 17:25
Они считают, что необходимо доработать поправку в Трудовой кодекс.

Депутаты Заксобрания ЯНАО от «Единой России» предложили своим московским коллегам разобраться с поправкой в ТК РФ о дистанционной работе. Они считают, что это определение нужно четко конкретизировать и ввести ряд компенсаций для тех, кто работает из дома.

Те, кто трудится удаленно, должны получать деньги за использование собственной техники, Интернета и сотовой связи, считают ямальские единороссы. Они же предлагают внести в поправку понятие «страховой случай» при условии деятельности удаленно, а общение с руководством по рабочим моментам в свободное время приравнять к сверхурочной деятельности.

- На площадке фракции «Единая Россия» мы провели экспертное совещание по правкам в Трудовой кодекс РФ. Представители профсоюзов, органов исполнительной власти, омбудсмен высказали одобрение принимаемым поправкам. Апрель-май показали их необходимость. Отрадно, что вся дискуссия на нашей площадке сводилась к одной цели – защита и расширение прав работника, его законных интересов, - пояснил депутат от «Единой России» в ямальском парламенте Игорь Герелишин.

Депутат подчеркнул, что его и его коллег интересовал аспект работы поправок на территории Севера. Единороссы считают важным не упустить момент и предусмотреть все особенности региона в этом вопросе, поскольку труд ямальцев должен быть защищен.

Предложения и дополнения к поправкам в Трудовой кодекс ямальские депутаты направят по партийной линии в Москву. Ведь секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак попросил региональные фракции ускорить работу по обсуждению законопроекта и подготовить свои предложения до 10 июля.

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