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Под Новосибирском спецназ задержал пенсионера-наркоторговца

2 июля 2020, 15:50
При обыске у 60-летнего жителя Мошковского района было обнаружено 172 грамма героина.

Сегодня, 2 июля, полиция Новосибирской области сообщила о задержании 60-летнего мужчины, который подозревается в сбыте наркотиков в крупном размере. Жителя поселка Октябрьский задержали дома при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром».

При обыске у подозреваемого был обнаружен героин массой 172,72 грамма. По версии полиции, мужчина на протяжении длительного времени продавал наркотики на территории Новосибирской области.

Продажу героина, как утверждают полицейские, задержанный осуществлял постоянным покупателям из рук в руки при личных встречах. В целях конспирации подозреваемый часто менял свое место жительства. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит до двадцати лет лишения свободы.

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