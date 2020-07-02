Под Новосибирском спецназ задержал пенсионера-наркоторговца

Продажу героина, как утверждают полицейские, задержанный осуществлял постоянным покупателям из рук в руки при личных встречах. В целях конспирации подозреваемый часто менял свое место жительства. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.