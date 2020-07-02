Полмиллиона человек проголосовали за присвоение Новосибирску почетного звания

Более 500 тысяч человек проголосовали за присвоение Новосибирску звания «Город трудовой доблести».
Первый председатель заксобрания НСО Андрей Панферов поблагодарил горожан за голоса и заявил, что город заслужил это почетное звание.
«Такое количество проголосовавших для меня, прежде всего, значит то, что новосибирцы неравнодушны к тому, что наш славный город принимает участие в процедуре присвоения звания «Город трудовой доблести», - сказал депутат.
Он также отметил, что в Новосибирске проживают ветераны и труженики тыла, для которых это будет подарком.
Депутат заксобрания Александр Морозов, в свою очередь, уточнил, что Новосибирск был «кузницей Победы», в каждой новосибирской семье есть герои, которые помогли нашей стране победить в ВОВ. Это герои и на фронте, и в тылу.
Инициативу о присвоении Новосибирску звания «Город трудовой доблести» выдвинули зимой текущего года, ее поддержали общественники, политические партии и предприятия.