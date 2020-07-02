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Полмиллиона человек проголосовали за присвоение Новосибирску почетного звания

2 июля 2020, 10:15
Голосование проходило с 25 по 30 июня, а также в один день с общероссийским по поправкам в Конституцию 1 июля.

Более 500 тысяч человек проголосовали за присвоение Новосибирску звания «Город трудовой доблести».

Первый председатель заксобрания НСО Андрей Панферов поблагодарил горожан за голоса и заявил, что город заслужил это почетное звание.

«Такое количество проголосовавших для меня, прежде всего, значит то, что новосибирцы неравнодушны к тому, что наш славный город принимает участие в процедуре присвоения звания «Город трудовой доблести», - сказал депутат.

Он также отметил, что в Новосибирске проживают ветераны и труженики тыла, для которых это будет подарком.

Депутат заксобрания Александр Морозов, в свою очередь, уточнил, что Новосибирск был «кузницей Победы», в каждой новосибирской семье есть герои, которые помогли нашей стране победить в ВОВ. Это герои и на фронте, и в тылу.

Инициативу о присвоении Новосибирску звания «Город трудовой доблести» выдвинули зимой текущего года, ее поддержали общественники, политические партии и предприятия.

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