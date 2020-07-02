Семьи с детьми в Новосибирской области получили более 445 000 выплат

Ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет уже выплачено 43 266 получателям. Право на выплату распространяется на семьи, где доход на каждого члена семьи ниже 11738,0 рублей, т.е. ниже одного прожиточного минимума на человека. За назначением выплаты обратились более 100 000 заявителей.