Семьи с детьми в Новосибирской области получили более 445 000 выплат

Сегодня, 2 июля, в правительстве Новосибирской области сообщили о мерах поддержки семей с детьми в период коронакризиса. По данным министерства труда и социального развития, на назначение различных выплат принято 544 250 заявлений.
Ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет уже выплачено 43 266 получателям. Право на выплату распространяется на семьи, где доход на каждого члена семьи ниже 11738,0 рублей, т.е. ниже одного прожиточного минимума на человека. За назначением выплаты обратились более 100 000 заявителей.
С апреля семьи с детьми, где родители из-за коронакризиса потеряли работу, получают доплату в 3 тысячи рублей на каждого ребенка. Выплаты перечислены 9 403 безработным.
На получение выплат на детей в возрасте до 3 лет, родившимся с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, принято более 54 000 заявлений. Деньги отправлены 46 417 получателям. В июне произведено 37 578 выплат на детей в возрасте до 3 лет семьям, имеющим право на материнский капитал. Сумма выплаты – 5 000 рублей.
С 1 июня выплачивается по 10 тысяч семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля. По данным ПФР уже поступило 323 113 заявлений. Деньги перечислены 308 000 получателям.