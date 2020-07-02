Травников проверил работу избирательного участка в Бердске

Губернатор Андрей Травников и председатель закосбрания Андрей Шимкив побывали 1 июля в Бердске и остались довольны организацией голосования по поправкам в Конституцию.
По словам губернатора, голосование по поправкам в Конституцию уникально. Президент решил не вносить изменения в главный документ страны без согласия народа. И это очень важно.
Травников побывал на избирательном участке, открывшемся в лицее №6. Директор учреждения Зоя Родина, отметила хорошую работу волонтеров.
Председателя заксобрания порадовала активная позиция молодежи:
«Особенно радует, что на участки идёт молодёжь – те люди, которым дальше по этой Конституции жить. Которым предстоит строить нашу великую страну».