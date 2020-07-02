atas.info
ГлавноеВсе новости

Травников проверил работу избирательного участка в Бердске

2 июля 2020, 12:40
Организаторы соблюли все санитарные нормы.

Губернатор Андрей Травников и председатель закосбрания Андрей Шимкив побывали 1 июля в Бердске и остались довольны организацией голосования по поправкам в Конституцию.

По словам губернатора, голосование по поправкам в Конституцию уникально. Президент решил не вносить изменения в главный документ страны без согласия народа. И это очень важно.

Травников побывал на избирательном участке, открывшемся в лицее №6. Директор учреждения Зоя Родина, отметила хорошую работу волонтеров.

Председателя заксобрания порадовала активная позиция молодежи:

«Особенно радует, что на участки идёт молодёжь – те люди, которым дальше по этой Конституции жить. Которым предстоит строить нашу великую страну».

Материалы по теме
Травников предложил тиражировать новые формы голосования в НСОНовосибирск показал самую низкую явку на голосовании за поправки в СФОИзвестны предварительные итоги голосования в Новосибирской области
#Новости#Политика
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52