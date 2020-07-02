В Бердске поправки к Конституции РФ поддержали 68,19% избирателей

В Бердске подведены итоги голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Всего в голосовании приняли участие 34 740 бердчан. Это 41,1% от имеющих возможность отдать свои голоса, уточняет территориальная избирательная комиссия Бердска.
Результаты плебисцита примерно равны среднеобластным. За внесённые поправки проголосовали 23688 человек. Это 68,19% от всех участников голосования. Против — 10701 или 30,81%.
Напомним, в Новосибирской области на участки пришли чуть больше 1 млн жителей. За внесение поправок высказались 698 857 новосибирцев или 67,58%, против — 323 674 жителя региона или 31,3%.