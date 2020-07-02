В Новосибирской области полицейские накрыли наркопритон

В Черепановском районе Новосибирской области сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков в доме по улице Набережной села Крутишка выявлен наркопритон. На момент проверки в нем присутствовали трое граждан в возрасте от 21 года до 38 лет, которые согласно медицинскому заключению находились в состоянии наркотического опьянения, вызванного употреблением наркотического средства растительного происхождения.