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Завершено уголовное дело об убийстве новосибирского спецназовца Никиты Белянкина

2 июля 2020, 20:18
Он погиб в деревне Путилково Московской области.

Следственный комитет направил в генпрокуратуру уголовное дело в отношении девяти участников драки в Подмосковье летом 2019 года. Тогда в ходе конфликта был убит 24-летний экс-спецназовец из Новосибирска Никита Белянкин. До этого бывший разведчик участвовал в боях в сирийском Алеппо.

Драка произошла в деревне Путилково Московской области. Как повествуют свидетели, новосибирец заступился за прохожего, которого избивали толпой кавказцы. В случае, если генпрокуратура утвердит обвинение по этому резонансному делу, его будет рассматривать Московский областной суд.

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#Новости#Криминал
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