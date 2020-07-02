Завершено уголовное дело об убийстве новосибирского спецназовца Никиты Белянкина

Следственный комитет направил в генпрокуратуру уголовное дело в отношении девяти участников драки в Подмосковье летом 2019 года. Тогда в ходе конфликта был убит 24-летний экс-спецназовец из Новосибирска Никита Белянкин. До этого бывший разведчик участвовал в боях в сирийском Алеппо.