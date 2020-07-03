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Более двух тонн семян лиственницы, сосны и ели посажены в Новосибирской области

3 июля 2020, 17:17
Полученные саженцы и сеянцы будут использованы для лесовосстановления в рамках нацпроекта «Экология».

В Новосибирской области создан фонд семян лесных растений на случай неурожайных лет. Он состоит из 680,6 кг семян хвойных пород, из них 280 кг составляют семена с улучшенными наследственными свойствами.

Выращенный посадочный материал будет использоваться для лесовосстановительных работ, которые проводятся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». В 2020 году проведение лесовосстановительных мероприятий запланировано на площади 5852 га.

Всего в питомниках Новосибирской области для подготовлено 2818 кг семян. Из них уже посеяно 86% (2500 кг) от календарного плана.

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