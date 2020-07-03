Новосибирский Минздрав прокомментировал «ужасы» бердской пульмонологии

Не соответствует действительности заявление, что персонал пульмонологического отделения не получает выплаты за работу с пациентами, инфицированными коронавирусом. Все положенные по постановлениям Правительства РФ надбавки будут выплачены с зарплатой за июнь. Недостоверна информация о заболевании коронавирусом медперсонала пульмонологического отделения. До настоящего времени не зафиксировано ни одного подтвержденного случая.