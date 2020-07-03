Новосибирский Минздрав прокомментировал «ужасы» бердской пульмонологии

Министерство здравоохранения Новосибирской области прокомментировало публикации ряда СМИ, в том числе и Atas.info, о проверках прокуратуры условий лечения в пульмонологии ЦГБ Бердска. Проверки эти начались после публикации в издании «Курьер. Среда. Бердск» ряда критических материалов о ситуации в бердской пульмонологии. Своими мнениями с изданием поделились медсестра отделения и пациент медучреждения.
Вот текст комментария: «Администрация Бердской центральной городской больницы написала заявление в Прокуратуру Бердска и Управление Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу по факту публикации в СМИ недостоверной информации о ситуации в лечебном учреждении.
Не соответствует действительности заявление, что персонал пульмонологического отделения не получает выплаты за работу с пациентами, инфицированными коронавирусом. Все положенные по постановлениям Правительства РФ надбавки будут выплачены с зарплатой за июнь. Недостоверна информация о заболевании коронавирусом медперсонала пульмонологического отделения. До настоящего времени не зафиксировано ни одного подтвержденного случая.
Средства индивидуальной защиты в Бердской больнице имеются в достаточном количестве. На 3 июля в наличии 624 комплекта инфекциониста, 76000 одноразовых масок, 100 респираторов, 1200 одноразовых халатов, 2300 медицинских перчаток. СИЗ больница закупает самостоятельно и получает из резерва министерства здравоохранения Новосибирской области в необходимых объемах. Также не соответствует действительности информация о нехватке медикаментов. В Бердской центральной городской больнице имеются все необходимые лекарственных препараты для лечения COVID-19.
СМИ перед публикацией не обращались за комментариями к руководству лечебного учреждения или в Минздрав Новосибирской области. Также с жалобами ни в министерство здравоохранения региона не обращались сотрудники больницы».