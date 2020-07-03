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Прокуратура проверяет условия лечения в пульмонологии ЦГБ Бердска

3 июля 2020, 13:23
Проверка будет идти 30 дней.

Прокуратура после публикации в издании «Курьер. Среда. Бердск» проверит описанные в материале «ужасы» лечения в пульмонологии ЦГБ Бердска. После проверки надзорное ведомство обещает принять меры острого реагирования. Проверка будет идти 30 дней.

В издании медсестра рассказала о дефиците градусников в больнице, а также об отсутствии выплат и средств индивидуальной защиты. А до этого на условия в пульмонологическом отделении ЦГБ пожаловался пациент. По итогам этих публикаций редакция «Курьер. Среда. Бердск» направила письмо в Минздрав России и Новосибирской области, президенту Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и в Общероссийский народный фронт.

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