Прокуратура проверяет условия лечения в пульмонологии ЦГБ Бердска

В издании медсестра рассказала о дефиците градусников в больнице, а также об отсутствии выплат и средств индивидуальной защиты. А до этого на условия в пульмонологическом отделении ЦГБ пожаловался пациент. По итогам этих публикаций редакция «Курьер. Среда. Бердск» направила письмо в Минздрав России и Новосибирской области, президенту Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и в Общероссийский народный фронт.