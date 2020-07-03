Пьяный житель Бердска угнал микроавтобус своего начальника

В четверг, 2 июля, полиция Коченевского района получила заявление об угоне автомобиля. Он пропал ночью со стоянки кафе, расположенного на 1414-м километре автодороги Р-254 «Иртыш».
Уже через час угнанный автомобиль «Тойота Таун Эйс» был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы ГИБДД в деревне Белобородово. Машной управлял 33-летний житель Бердска, который находился за рулем в состоянии опьянения.
Задержанный пояснил, что в Коченевском районе он в составе бригады проводил строительные работы и, выпив после смены, решил прокатиться на машине своего начальника – 31-летнего владельца микроавтобуса. Хозяин машины шутку не оценил и сообщил в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Раннее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, а также за совершение кражи.