Пьяный житель Бердска угнал микроавтобус своего начальника

Задержанный пояснил, что в Коченевском районе он в составе бригады проводил строительные работы и, выпив после смены, решил прокатиться на машине своего начальника – 31-летнего владельца микроавтобуса. Хозяин машины шутку не оценил и сообщил в полицию.