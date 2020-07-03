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В Новосибирске летние кафе могут начать работу с 6 июля

3 июля 2020, 20:32
Ранее рестораторы очень просили разрешить им снова обслуживать посетителей.

Сегодня, 3 июля, стало известно, что летние кафе в Новосибирске могут начать работать уже с понедельника. Об этом сообщает НГС со ссылкой на Федерацию рестораторов и отельеров Сибири.

Напомним, владельцы ресторанов устроили в социальных сетях флешмоб, который поддержали многие новосибирцы. Они просили разрешить работу кафе и ресторанов. По данным НГС, владельцы бизнеса обсуждали возможность открытия летних веранд и кафе с первым заместителем губернатора Юрием Петуховым.

Большинство заведений планирует открыться во вторник, 7 июля. Они уже готовы к работе – закупили санитарайзеры, маски и перчатки. В кафе введут и особую рассадку. Федерация также попросила разрешить заведениям, у которых нет летних веранд, вынести столики на прилегающие территории.

Чиновники подтвердили, что такой вопрос обсуждался. Но окончательное решение пока не принято, и последует не ранее 6 июля, когда проблему рассмотрит лично губернатор.

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