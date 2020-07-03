В Новосибирске летние кафе могут начать работу с 6 июля

Большинство заведений планирует открыться во вторник, 7 июля. Они уже готовы к работе – закупили санитарайзеры, маски и перчатки. В кафе введут и особую рассадку. Федерация также попросила разрешить заведениям, у которых нет летних веранд, вынести столики на прилегающие территории.