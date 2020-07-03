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В Новосибирске поймали убийцу и приговорили его к 17 годам лишения свободы

3 июля 2020, 19:38
Его соучастник отсидит в колонии на год больше.

Мы уже сообщали, что в марте 2020 года в Новосибирской области вердиктом коллегии присяжных 43-летний Борис Поплаухин и его сообщник по фамилии Феоктистов были признаны виновными в совершении нападения на женщину. Они убили свою жертву 17 августа 2017 года.

Суд установил, что гражданин Поплаухин вечером под надуманным предлогом встретился с женщиной и вместе с ней на автомобиле под управлением своего знакомого проехал в направлении Колыванского шоссе. Там под видом попутчика к ним подсел гражданин Феоктистов.

В лесу Колыванского района Поплаухин и Феоктистов задушили женщину. После этого они поехали к ней на квартиру и похитили оттуда ноутбук. Вернувшись на место преступления, они спрятали труп, который был обнаружен осенью.

В четверг, 16 апреля 2020 года, Новосибирский областной суд на основании вердикта присяжных приговорил Поплаухина к 18 годам лишения свободы.

Сегодня, 3 июля, областная прокуратура сообщила, что на стадии обсуждений последствий обвинительного вердикта Феоктистов, в отношении которого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, скрылся от суда. Поэтому суд изменил подсудимому меру пресечения на заключение под стражу, и он был объявлен в розыск.

После задержания Феоктистова судебное следствие было продолжено. В итоге Новосибирский областной суд приговорил Феоктистова к 17 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Приговоры пока не вступили в законную силу.

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