В Новосибирске поймали убийцу и приговорили его к 17 годам лишения свободы

Мы уже сообщали, что в марте 2020 года в Новосибирской области вердиктом коллегии присяжных 43-летний Борис Поплаухин и его сообщник по фамилии Феоктистов были признаны виновными в совершении нападения на женщину. Они убили свою жертву 17 августа 2017 года.