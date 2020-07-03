atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирской области гражданина Киргизии отправили на 3 года 8 месяцев в колонию

3 июля 2020, 19:19
Будучи депортирован, он изменил имя и снова приехал в Россию.

Карасукский районный суд в марте приговорил 25-летнего гражданина Киргизии Асылбека Эрмекова к 3 годам и 8 месяцам колонии общего режима. Он был признан виновным в пересечении Государственной границы России лицом, въезд которому в страну не разрешен.

Суд установил, что в октябре 2017 года гражданин Киргизии Атабек Эргешев был выдворен за пределы России с запретом возвращаться в течение 5 лет. Но депортированному представителю среднеазиатской республики это не понравилось.

Эргешев изменил свои паспортные данные. Получив новый документ на имя Асылбека Эрмекова, он в сентябре 2018 года пересек границу в пункте пропуска «Павловка».

Теперь, выслушав приговор, Эрмеков не согласился с ним и подал апелляцию. Но она, как сообщила сегодня, 3 июля, прокуратура, не получила удовлетворения.

Материалы по теме
На границе Новосибирской области обнаружили убитых егерейЧетыре вывозных рейса из-за границы прибудут в НовосибирскВ Новосибирске ОПГ незаконно вывела за границу 135 млн рублей
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52