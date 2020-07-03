В Новосибирской области гражданина Киргизии отправили на 3 года 8 месяцев в колонию

Карасукский районный суд в марте приговорил 25-летнего гражданина Киргизии Асылбека Эрмекова к 3 годам и 8 месяцам колонии общего режима. Он был признан виновным в пересечении Государственной границы России лицом, въезд которому в страну не разрешен.
Суд установил, что в октябре 2017 года гражданин Киргизии Атабек Эргешев был выдворен за пределы России с запретом возвращаться в течение 5 лет. Но депортированному представителю среднеазиатской республики это не понравилось.
Эргешев изменил свои паспортные данные. Получив новый документ на имя Асылбека Эрмекова, он в сентябре 2018 года пересек границу в пункте пропуска «Павловка».
Теперь, выслушав приговор, Эрмеков не согласился с ним и подал апелляцию. Но она, как сообщила сегодня, 3 июля, прокуратура, не получила удовлетворения.