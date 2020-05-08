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На границе Новосибирской области обнаружили убитых егерей

8 мая 2020, 17:36
На месте работают томские следователи.

В Томской области после пожара на туристической базе «Хардикова заимка» обнаружены тела двух убитых егерей. Крупный пожар случился на турбазе, расположенной на границе Новосибирской, Кемеровской и Томской областей. Предполагается, что базу подожгли пока неустановленные злоумышленники.

«При тушении пожара были обнаружены тела двоих мужчин. На место происшествия выехала группа следователей и криминалистов», - говорится в релизе представителя СУ СК по Томской области Елены Лебедевой.

Владелец «Хардиковой заимки» Юрий Хардиков в соцсетях утверждает, что злоумышленники сожгли все отдельно стоящие домики. Шли и поочередно все жгли. Оба работника застрелены из ружья. Тела сброшены в воду.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте работают следователи.

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#Новости#Происшествия
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