На границе Новосибирской области обнаружили убитых егерей

В Томской области после пожара на туристической базе «Хардикова заимка» обнаружены тела двух убитых егерей. Крупный пожар случился на турбазе, расположенной на границе Новосибирской, Кемеровской и Томской областей. Предполагается, что базу подожгли пока неустановленные злоумышленники.