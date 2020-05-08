В Томской области власти смягчают режим самоизоляции

В соседней с Новосибирской Томской области смягчается режим самоизоляции. Решением губернатора региона Сергея Жвачкина принято решение о продлении в регионе режима самоизоляции, однако его условия будут смягчены.
Как сообщает пресс-служба Правительства региона, в Томской области начнется поэтапное возобновление работы всех ранее закрытых предприятий и учреждений. Пока это не касается лишь организаций общественного питания, спорта и культуры. В тоже время планируется открытие территорий для индивидуальных и семейных занятий спортом. Также разрешаются прогулки с детьми в парках, но с обязательным соблюдением социальной дистанции от других гуляющих.
Что касается общественного питания, то возобновление работы этой отрасли планируется через две недели. «До конца мая – начала июня откроем для посетителей музеи, библиотеки, музеи, а также автошколы и некоторые другие учреждения», - сказал губернатор. Также Жвачкин не исключил, что принятые меры могут быть пересмотрены в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе.
Томская область стала одним из первых регионов, где были открыты салоны красоты и парикмахерские, но – с жесткими условиями для работников по дезинфекции и соблюдению дистанции. Предусматривалось, что если хотя бы в одном из учреждений будет вспышка заболевания, будут закрыты все.
По данным стопкоронавирус.рф, на 8 мая в Томской области выявлено 176 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (+14 за стуки), выздоровело 48 (+7), умерло двое (+1).
По данным оперштаба НСО, в Новосибирской области ситуация значительно хуже. Зафиксировано 949 случаях заражения COVID-19, 262 человека вылечились, 12 умерли.