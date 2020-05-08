В Томской области власти смягчают режим самоизоляции

Как сообщает пресс-служба Правительства региона, в Томской области начнется поэтапное возобновление работы всех ранее закрытых предприятий и учреждений. Пока это не касается лишь организаций общественного питания, спорта и культуры. В тоже время планируется открытие территорий для индивидуальных и семейных занятий спортом. Также разрешаются прогулки с детьми в парках, но с обязательным соблюдением социальной дистанции от других гуляющих.