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Армейские разведчики соревнуются за звание лучших в Новосибирске

4 июля 2020, 23:17
Состязания между военными проходят в Кольцово.

В Новосибирской области уже в шестой раз проходят соревнования разведчиков. Его победители представят Россию на международных состязаниях.

Соревнования начались 28 июня, а закончатся 9 июля. В них принимают участие 11 команд из четырех военных округов, представители Северного и Черноморского флотов, а также десантники Росгвардии.

Более 150 военных пытаются доказать, что они лучшие в деле захвата, организации засад и добыче секретных данных. Впереди у конкурсантов стрельбы, метание ножей, вододром и тропа разведчика.

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