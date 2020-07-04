Армейские разведчики соревнуются за звание лучших в Новосибирске

В Новосибирской области уже в шестой раз проходят соревнования разведчиков. Его победители представят Россию на международных состязаниях.
Соревнования начались 28 июня, а закончатся 9 июля. В них принимают участие 11 команд из четырех военных округов, представители Северного и Черноморского флотов, а также десантники Росгвардии.
Более 150 военных пытаются доказать, что они лучшие в деле захвата, организации засад и добыче секретных данных. Впереди у конкурсантов стрельбы, метание ножей, вододром и тропа разведчика.