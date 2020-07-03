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В Бердске военный аэродром отдали ученым

3 июля 2020, 13:55
Теперь на аэродроме будут проводиться эксперименты и выполняться обучение.

Минобороны передало Минпромторгу аэродром Бердск-Центральный. Теперь по решению Правительства РФ им будет управлять СибНИИА имени Чаплыгина.

Решение о передаче объекта было принято ещё в 2016 году, но сама передача стала возможной лишь сейчас. Теперь на аэродроме будут проводиться эксперименты и выполняться обучение.

«Институт авиации им. Чаплыгина будут являться владельцем аэродрома. Сейчас идёт передача его от Министерства обороны Минпромторгу», – сообщил изданию «Курьер. Среда. Бердск» директор «Новосибирского учебно-авиационного центра ДОСААФ России» Владимир Горбунов.

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