Новосибирские предприниматели заплатят 5 миллионов за незаконное использование Ждуна

По решению суда новосибирский предприниматель Василий Л. и одно из ООО должны выплатить 5 миллионов рублей за коммерческую реализацию товаров с изображением «Ждуна» на сайте. На нем можно было купить футболки, кружки, кофты, на которых красовалось изображение вымышленного героя.
Автором «Ждуна» является голландская художница Магрит Антье ван Бринвурт. И правообладатели очень строго следят за тем, чтобы Ждун не использовался незаконно. Иск в отношении предпринимателя подала московская компания «Си Ди Лэнд Контакт», которая представляет интересы художницы.
Сначала от предпринимателя попросили 1,5 миллиона рублей, пытаясь решить вопрос мирно в досудебном порядке. Но ответчики заявили, что не получали письмо с претензией. Уже в суде предприниматель заявил, что сумма иска слишком высока, а изображением «Ждуна» он пользовался непродолжительное время. Но эти доводы не убедили суд.
В итоге предприниматель и ООО должны заплатить по 2,5 миллиона рублей. У них есть месяц на обжалование решения.