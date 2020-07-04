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Новосибирские предприниматели заплатят 5 миллионов за незаконное использование Ждуна

4 июля 2020, 23:01
Персонаж интернет-мемов был изображен на одежде, продаваемой в магазине.

По решению суда новосибирский предприниматель Василий Л. и одно из ООО должны выплатить 5 миллионов рублей за коммерческую реализацию товаров с изображением «Ждуна» на сайте. На нем можно было купить футболки, кружки, кофты, на которых красовалось изображение вымышленного героя.

Автором «Ждуна» является голландская художница Магрит Антье ван Бринвурт. И правообладатели очень строго следят за тем, чтобы Ждун не использовался незаконно. Иск в отношении предпринимателя подала московская компания «Си Ди Лэнд Контакт», которая представляет интересы художницы.

Сначала от предпринимателя попросили 1,5 миллиона рублей, пытаясь решить вопрос мирно в досудебном порядке. Но ответчики заявили, что не получали письмо с претензией. Уже в суде предприниматель заявил, что сумма иска слишком высока, а изображением «Ждуна» он пользовался непродолжительное время. Но эти доводы не убедили суд.

В итоге предприниматель и ООО должны заплатить по 2,5 миллиона рублей. У них есть месяц на обжалование решения.

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