Новосибирские предприниматели заплатят 5 миллионов за незаконное использование Ждуна

Сначала от предпринимателя попросили 1,5 миллиона рублей, пытаясь решить вопрос мирно в досудебном порядке. Но ответчики заявили, что не получали письмо с претензией. Уже в суде предприниматель заявил, что сумма иска слишком высока, а изображением «Ждуна» он пользовался непродолжительное время. Но эти доводы не убедили суд.