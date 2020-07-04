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Рекордное число новосибирцев заболели за сутки коронавирусом

4 июля 2020, 13:37
Впервые с начала пандемии статистика превысила 110 заболевших за день.

Мы уже сообщали о том, что 4 июля в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у 111 пациентов. Таким образом общее число заболевших достигло 6393 человек.

Сегодняшний показатель стал рекордным. Впервые официальная статистика превысила 110 инфицированных. Ранее очень долго оперштаб сообщал о ежедневном приросте заболевших на уровне 102−109 человек.

По-прежнему много летальных исходов от коронавируса. Общее подтвержденное официально число умерших составляет 108 человек. В реанимациях больниц находятся 85 пациентов.

По подсчетам, которые провели журналисты издания «Тайга.инфо», в Сибири количество заболевших составляет 48961 человек. Из них 639 пациентов умерли. Всего в России зафиксировано более 667 тысяч случаев коронавируса, умерли от опасной болезни 9859 человек.

Сравнивая эти данные с официальными цифрами Росстата, в «Тайге.инфо» приходят к выводу, что смертность может быть существенно выше. Расхождение может быть связно с системой учета умерших, принятой на федеральном уровне.

Ранее Москва передала решения по снятию ограничений, связанных с коронавирусом, на региональный уровень. Руководство сибирских регионов начало ослаблять ограничительные меры, хотя вирус продолжает распространяться.

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