Рекордное число новосибирцев заболели за сутки коронавирусом

По подсчетам, которые провели журналисты издания «Тайга.инфо», в Сибири количество заболевших составляет 48961 человек. Из них 639 пациентов умерли. Всего в России зафиксировано более 667 тысяч случаев коронавируса, умерли от опасной болезни 9859 человек.