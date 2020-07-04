В Баганском районе 16-летний подросток угнал автомобиль и попал в ДТП

Ориентировка на машину была передана всем дежурившим нарядам полиции. В результате проведенных мероприятий автомобиль был найден сотрудниками полиции на автодороге «Баган-Карасук» у деревни Стретенка после совершенного на нем дорожно-транспортного происшествия.