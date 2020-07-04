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В Баганском районе 16-летний подросток угнал автомобиль и попал в ДТП

4 июля 2020, 14:08
Полицейские быстро задержали подозреваемого

В пятницу, 3 июля, в 20.00 в полицию обратился 60-летний мужчина. С территории его дома по улице Крупской в селе Баган пропал принадлежавший ему автомобиль «Ниссан Тиида».

Ориентировка на машину была передана всем дежурившим нарядам полиции. В результате проведенных мероприятий автомобиль был найден сотрудниками полиции на автодороге «Баган-Карасук» у деревни Стретенка после совершенного на нем дорожно-транспортного происшествия.

Полиция установила и подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 16-летний подросток. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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