atas.info
ГлавноеВсе новости

В зоопарке Новосибирска родились семеро парнокопытных животных

4 июля 2020, 21:05
Прибавление есть у пятнистых оленей, горалов, винторогих козлов.

Сегодня, 4 июля, новосибирский зоопарк рассказал о пополнении копытных. На свет появилось сразу несколько детенышей.

Малыш появился у самки пятнистого оленя. Это девочка, которая теперь повсюду ходит за мамой, поэтому посетители уже могут с ней встретиться.

Еще один детеныш появился у маралов. Малыш появился и у горалов. Эти животные находятся в Новосибирском зоопарке с 2018 года, а больше их нигде в России в рамках зоопарков нет.

Две сами винторогих козлов стали мамами. За ними, отмечают в зоопарке, очень интересно наблюдать.

Козлята и ягнята, как и детеныши других копытных, вскоре после рождения встают на ноги и стараются не отставать от мам. Развиваются и растут малыши достаточно быстро.

Материалы по теме
В новосибирском зоопарке подорожали билеты с 1 июляВ Новосибирском зоопарке отметили Всемирный день дикобразаНовосибирцы обсуждают болото в вольере белых медведей в зоопарке
#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52