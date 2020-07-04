В зоопарке Новосибирска родились семеро парнокопытных животных

Сегодня, 4 июля, новосибирский зоопарк рассказал о пополнении копытных. На свет появилось сразу несколько детенышей.
Малыш появился у самки пятнистого оленя. Это девочка, которая теперь повсюду ходит за мамой, поэтому посетители уже могут с ней встретиться.
Еще один детеныш появился у маралов. Малыш появился и у горалов. Эти животные находятся в Новосибирском зоопарке с 2018 года, а больше их нигде в России в рамках зоопарков нет.
Две сами винторогих козлов стали мамами. За ними, отмечают в зоопарке, очень интересно наблюдать.
Козлята и ягнята, как и детеныши других копытных, вскоре после рождения встают на ноги и стараются не отставать от мам. Развиваются и растут малыши достаточно быстро.